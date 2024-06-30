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«Завтра вечером я приму решение». Маррей — об участии на Уимблдоне

«Завтра вечером я приму решение». Маррей — об участии на Уимблдоне
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Экс первая ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей оценил свою готовность к выступлению на Уимблдоне — 2024.

«У меня были тяжёлые 10 дней, потому что я перенёс непростую операцию на спине. Сейчас я делаю всё, чтобы быть готовым к началу турнира. Я тренировался несколько дней. Сегодня сыграл сет. Всё было в порядке. Но нога пока не восстановилась на 100%, однако с каждым днём её состояние улучшается. Завтра я проведу ещё один сет. Утром меня ожидает несколько тестов, по итогам которых я смогу оценить своё физическое состояние. И, вероятно, завтра вечером, я приму решение», — сказал Маррей на пресс-конференции.

Напомним, на прошлой неделе Маррей перенёс операцию по удалению кисты позвоночника. В первом круге Уимблдона-2024 британец сыграет против чешского теннисиста Томаша Махача.

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