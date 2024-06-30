«Она поборется за победу». Фиссетт — о планах с Осакой на турнирах «Большого шлема»

Именитый бельгийский специалист Вим Фиссетт, тренер победительницы четырёх турниров «Большого шлема» японской теннисистки Наоми Осаки, перед стартом Уимблдона-2024 рассказал о планах своей подопечной на ближайшее время.

«Целью, когда она вернулась [из декретного отпуска], было добиться гораздо лучших результатов на грунте и на траве. После Парижа она сказала: «Эй, я действительно могу что-то значить в будущем на грунте», и она определённо перенесла эту уверенность на траву.

Я верю, что в будущем, в ближайшие пять лет, она поборется за победу в одном из четырёх турниров «Большого шлема». Теперь мы поедем на все турниры «Большого шлема», где, как мы верим, у нас есть шанс. И хотя мы знаем, что трава, вероятно, будет сложнее, чем хард, мы верим, и она верит всё больше и больше, что она может быть универсальным игроком», — приводит слова Фиссетта WTA Tennis.

Основной турнир женской части Уимблдона-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 50 млн.