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«Ждём, когда разберутся с женщинами». Тарпищев — о проверке теннисистов из России

«Ждём, когда разберутся с женщинами». Тарпищев — о проверке теннисистов из России
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) в ближайшее время завершит проверку всех российских теннисистов.

«Мужчин на Олимпиаду нам МОК всех утвердил. В ближайшее время ждём, когда разберутся с женщинами», — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.

Ранее МОК допустил до Олимпиады-2024 в Париже восемь российских теннисистов. При этом Рублёв, Хачанов, Касаткина и Самсонова отказались от участия в турнире. Вместо них ФТР заявила Котова, Карацева, Кудерметову и Шнайдер.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).

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