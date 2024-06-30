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«Доказать всему миру». Циципас — об ожиданиях от Уимблдона-2024

«Доказать всему миру». Циципас — об ожиданиях от Уимблдона-2024
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об ожиданиях от Уимблдона-2024.

«Это другой год, и я постепенно достигаю того уровня, который мне нужен. Не хочу говорить громких слов, хочу позволить себе выступить на площадке и доказать всему миру, что способен хорошо играть на этом турнире. Потому что это мой любимый вариант и потому что чувствую, что он приближает меня к той игре, с которой я начал, к подаче с залпа, к агрессивным намерениям», — приводит слова Циципаса SDNA.

Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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