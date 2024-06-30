«Не собираюсь думать об Олимпиаде». Циципас — о предстоящей смене покрытия

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о предстоящей смене покрытия перед Олимпиадой.

«Я не думаю об этом сейчас, думаю только об Уимблдоне. Приближаются Олимпийские игры, знаю, что нам придётся перейти от травы к грунту, но сейчас думаю об Уимблдоне и не собираюсь думать об Олимпийских играх. Я не хочу просто играть здесь, хочу добиться чего-то большого, чего не достигал раньше. Чувствую, что моя игра постепенно приближается к чему-то хорошему», — приводит слова Циципаса SDNA.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа.

Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.