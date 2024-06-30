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«Живу и дышу теннисом». Циципас — о высказываниях бывшего тренера

«Живу и дышу теннисом». Циципас — о высказываниях бывшего тренера
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал слова бывшего тренера по физподготовке Христоса Фиотакиса, который был недоволен отношением спортсмена к работе.

«У нас был заключён контракт с начала января до конца «Ролан Гаррос». Это было его решение — выйти и сказать то, что он сказал. Я много работаю каждый день, и, когда слышу, как кто-то говорит, что я не вкладываюсь в работу и что не предан и не сосредоточен на том, что делаю, мне это кажется немного странным. Всё, что я делаю весь день, — это живу и дышу теннисом. У других может быть другое мнение о том, что я делаю, не буду против. Это его право верить чему угодно обо мне. У меня высокие ожидания, и считаю, что способен на большее, чем четвертьфинал «Ролан Гаррос». Если я не добился успеха в этом году, это не конец света», — приводит слова Циципаса SDNA.

Напомним, Фиотакис сотрудничал с Циципасом на протяжении нескольких лет, но не был в команде постоянно, а работал по запросу теннисиста. В период межсезонья он окончательно закрепился в команде греческого теннисиста, но их сотрудничество не продлилось даже года.

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