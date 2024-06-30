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«Я разочарован». 225-я ракетка мира Жанвье заявил, что разлюбил теннис

«Я разочарован». 225-я ракетка мира Жанвье заявил, что разлюбил теннис
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225-я ракетка мира французский теннисист Максим Жанвье заявил, что разочарован своей карьерой в профессиональном спорте.

«Мне больше не нравится теннис. Я разочарован. Когда я был моложе, не думал, что так произойдёт. Но я бы никогда не стал заниматься теннисом. Вы можете быть 50-й ракеткой мира, а в следующем году стать 800-й. Я больше ничего не жду от этого вида спорта. Когда я был моложе, я любил теннис. Сегодня эта игра кажется мне несправедливой», — сказал француз в интервью L'Equipe.

Отметим, что карьерный рекорд Жанвье — 170-е место в рейтинге ATP, достигнутое 30 сентября 2019 года. В первом круге Уимблдона-2024 он встретится с 33-й ракеткой мира представителем Китая Чжан Чжичжэнем. Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля.

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