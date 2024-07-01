ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Тогда я испугалась». Вондроушова — о падении на турнире в Берлине

«Тогда я испугалась». Вондроушова — о падении на турнире в Берлине
Аудио-версия:
Комментарии

Шестая ракетка мира, действующая чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Маркета Вондроушова рассказала, как чувствует себя после падения на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) перед Уимблдоном-2024.

«Провела здесь несколько отличных тренировок. Мы приехали в среду, и сейчас всё в порядке. Но тогда я испугалась и пару дней не играла. Хорошо себя чувствую и надеюсь, что всё будет нормально», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

Напомним, во втором круге турнира в Берлине Маркета Вондроушова встречалась с российской теннисисткой Анной Калинской. Встреча завершилась досрочно из-за повреждения у Маркеты. При счёте 5:3 в свою пользу чешская спортсменка упала, ей понадобилась помощь медиков. Вместе с ними она ушла в подтрибунное помещение, но затем вернулась и попыталась продолжить матч. Однако ей так и не удалось завершить первый сет.

Материалы по теме
«Думаю о себе как о Маркете». Вондроушова — о титуле действующей чемпионки Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android