«Тогда я испугалась». Вондроушова — о падении на турнире в Берлине

Шестая ракетка мира, действующая чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Маркета Вондроушова рассказала, как чувствует себя после падения на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия) перед Уимблдоном-2024.

«Провела здесь несколько отличных тренировок. Мы приехали в среду, и сейчас всё в порядке. Но тогда я испугалась и пару дней не играла. Хорошо себя чувствую и надеюсь, что всё будет нормально», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

Напомним, во втором круге турнира в Берлине Маркета Вондроушова встречалась с российской теннисисткой Анной Калинской. Встреча завершилась досрочно из-за повреждения у Маркеты. При счёте 5:3 в свою пользу чешская спортсменка упала, ей понадобилась помощь медиков. Вместе с ними она ушла в подтрибунное помещение, но затем вернулась и попыталась продолжить матч. Однако ей так и не удалось завершить первый сет.