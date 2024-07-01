«Никому бы не пожелал такой жизни». Жанвье пожаловался на доходы теннисистов

225-я ракетка мира французский теннисист Максим Жанвье заявил, что недоволен своими доходами.

«Это меня беспокоит. Неверно утверждать, что я зарабатываю € 70 тыс. Во-первых, 20 или 30% уходят на налоги, в стране, где я играю. Затем с меня снова взимают налоги во Франции. Нужно заплатить за гостиницу, физиотерапию, инвентарь, еду, обратный рейс. Также я выступаю в челленджере, где взнос составляет € 400. Если ты проигрываешь, то теряешь деньги. Я бы никому не пожелал такой жизни, если только это не единственное, что тебе нравится. В течение семи лет у меня не было ни недели отпуска. Всё это мне не нравится», — сказал француз в интервью L'Equipe.

Отметим, что карьерный рекорд Жанвье — 170-е место в рейтинге ATP, достигнутое 30 сентября 2019 года. В первом круге Уимблдона-2024 он встретится с 33-й ракеткой мира представителем Китая Чжан Чжичжэнем. Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля.