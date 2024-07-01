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«Я люблю траву». Жабер — об отношении к Уимблдону после прошлогоднего поражения в финале

«Я люблю траву». Жабер — об отношении к Уимблдону после прошлогоднего поражения в финале
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Теннисистка из Туниса, 10-я ракетка мира Онс Жабер рассказала, что после прошлогоднего поражения на Уимблдоне она не перестала любить этот турнир, но потребовалось время, чтобы пережить этот момент.

«Это было одно из самых тяжёлых поражений, которые у меня когда-либо были, и мне потребовалось время, чтобы пережить его. После прошлого года мои чувства по поводу Уимблдона стали ещё сильнее. После этого опыта победа в этом турнире стала ещё более сложной задачей. Даже когда играю на корте с твёрдым покрытием, везде вижу зелёный цвет. Я люблю траву. Чувствую связь с травой и с этим местом. Мне нравится всё, что связано с Уимблдоном», — приводит слова Жабер L'Еquipe.

Напомним, в прошлогоднем финале на Уимблдоне Онс Жабер проиграла чешской теннисистке Маркете Вондроушовой со счётом 4:6, 4:6. В первом круге Уимблдона-2024 Жабер встретится с Моюкой Учижимой из Японии.

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