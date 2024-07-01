Давидович-Фокина снялся с Уимблдона-2024 из-за повреждения спины

Испанский теннисист, 36-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина снялся с Уимблдона-2024. Спортсмен пропустит соревнования из-за повреждения спины, сообщает Meridian Sport.

В основной сетке Уимблдона-2024 испанца заменит Джованни Мпетчи Перрикар из Франции. В первом круге он сыграет с американцем Себастьяном Кордой. С полной сеткой турнира можно ознакомиться в разделе «Чемпионата».

Ранее стало известно, что 55-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте снялся с Уимблдона-2024 из-за травмы. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Напомним, основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом Уимблдона является испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший Новака Джоковича.