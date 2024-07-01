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Доминик Кёпфер не выступит на Уимблдоне из-за проблем с голеностопом

Немецкий теннисист, 66-я ракетка мира Доминик Кёпфер не сможет выступить на Уимблдоне-2024. Спортсмен пропустит соревнования из-за проблем с голеностопом. Об этом сообщил журналист Янник Шнайдер в социальной сети Х (ранее Twitter).

В основной сетке Уимблдона-2024 немца заменит Люка Ван Аш из Франции. В первом круге турнира он сыграет с итальянцем Фабио Фоньини. С полной сеткой турнира можно ознакомиться в разделе «Чемпионата».

Ранее стало известно, что испанский теннисист, 36-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина снялся с Уимблдона-2024 из-за повреждения спины.

Напомним, основной турнир мужской части соревнований пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом Уимблдона является представитель Испании третья ракетка мира Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший Новака Джоковича.