Медведев и Рублёв сохранили позиции в обновлённом рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Топ-10 теннисистов остался без изменения. Лучшими среди россиян являются Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Они занимают пятое и шестое место соответственно.
Карен Хачанов и Роман Сафиуллин потеряли по одной позиции и теперь занимают 22-е и 44-е место соответственно. Павел Котов с 50-го места опустился на 53-е.
Рейтинг АТР от 1 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) – 9890
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8360
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6905
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6445
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4420
7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4235
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025
9 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3830
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3750
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22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1780…
44 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 1045…
53 (50). Павел Котов (Россия) — 893…
99 (99). Аслан Карацев (Россия) – 615