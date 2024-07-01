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Уимблдон-2024, мужчины: расписание первого игрового дня 1 июля

Уимблдон-2024, мужчины: расписание первого игрового дня 1 июля
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Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартует третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. «Чемпионат» публикует расписание самых интересных матчей первого игрового дня турнира.

Из российских теннисистов в первый день соревнований сыграют пятая ракетка мира Даниил Медведев и 50-й номер рейтинга ATP Павел Котов. Также сегодня возьмут старт на турнире первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и третий в мировой классификации испанец Карлос Алькарас.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 1 июля
Мужчины. Первый круг. Примерное время начала матчей:

13:00

Павел Котов (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия)
Алекс Болт (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия, 8)
Григор Димитров (Болгария, 10) — Душан Лайович (Сербия)

15:00

Александр Шевченко (Казахстан) — Уго Умбер (Франция, 16)
Александр Ковачевич (США) — Даниил Медведев (Россия, 5)

15:30

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Марк Лаял (Эстония)

17:00

Якуб Меншик (Чехия) — Александр Бублик (Казахстан, 23)

18:30

Янник Синнер (Италия, 1) — Янник Ханфман (Германия)

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