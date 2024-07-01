Уимблдон-2024, женщины: расписание первого игрового дня
Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартует третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. «Чемпионат» публикует расписание самых интересных матчей первого игрового дня в женском одиночном разряде. Время начала игр приблизительное.
Уимблдон-2024. Расписание матчей 1 июля. Женщины, первый круг. Матчи с участием российских теннисисток:
- 13:00 мск. Анастасия Павлюченкова - Тэйлор Таунсенд (США).
- 15:00 мск. Дарья касаткина - Чжан Шуай (Китай).
- 16:30 мск. Диана Шнайдер - Каролина Плишкова (Чехия).
- 17:30 мск. Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания).
- 18:30 мск. Мирра Андреева - Бренда Фрухвиртова (Чехия).
Другие наиболее заметные матчи первого круга. Женщины, 1 июля:
- 13:00 мск. Маккартни Кесслер (Q, США) - Мария Саккари (9-я ракетка мира, Греция).
- 13:00 мск. Леся Цуренко (Украина) — Варвара Грачёва (Франция).
- 14:30 мск. Марта Костюк (Украина) — Ребекка Шрамкова (Словакия).
- 15:00 мск. Ясмин Паолини (7, Италия) - Сара Соррибес-Тормо (Испания).
- 17:00 мск. Эмина Бектас (США) - Арина Соболенко (3, Беларусь).
- 17:00 мск. Наоми Осака (Япония) - Диан Парри (Франция).
- 18:30 мск. Виктория Азаренко (Беларусь) - Слоан Стивенс (США).
- 19:00 мск. Кэролайн Доулхайд (США) — Кори Гауфф (2, США).
- 19:30 мск. Паула Бадоса (Испания) - Каролина Мухова (Чехия).
- 19:30 мск. Ван Цян (Китай) - Эмма Наварро (США).
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