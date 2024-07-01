ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уимблдон 2024, 1 круг: Мирра Андреева, Соболенко, Гауфф, Касаткина, Александрова

Уимблдон-2024, женщины: расписание первого игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартует третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. «Чемпионат» публикует расписание самых интересных матчей первого игрового дня в женском одиночном разряде. Время начала игр приблизительное.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 1 июля. Женщины, первый круг. Матчи с участием российских теннисисток:

  • 13:00 мск. Анастасия Павлюченкова - Тэйлор Таунсенд (США).
  • 15:00 мск. Дарья касаткина - Чжан Шуай (Китай).
  • 16:30 мск. Диана Шнайдер - Каролина Плишкова (Чехия).
  • 17:30 мск. Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания).
  • 18:30 мск. Мирра Андреева - Бренда Фрухвиртова (Чехия).

Другие наиболее заметные матчи первого круга. Женщины, 1 июля:

  • 13:00 мск. Маккартни Кесслер (Q, США) -  Мария Саккари (9-я ракетка мира, Греция).
  • 13:00 мск. Леся Цуренко (Украина) — Варвара Грачёва (Франция).
  • 14:30 мск. Марта Костюк (Украина) — Ребекка Шрамкова (Словакия).
  • 15:00 мск. Ясмин Паолини (7, Италия) - Сара Соррибес-Тормо (Испания).
  • 17:00 мск. Эмина Бектас (США) - Арина Соболенко (3, Беларусь).
  • 17:00 мск. Наоми Осака (Япония) - Диан Парри (Франция).
  • 18:30 мск. Виктория Азаренко (Беларусь) - Слоан Стивенс (США).
  • 19:00 мск. Кэролайн Доулхайд (США) — Кори Гауфф (2, США).
  • 19:30 мск. Паула Бадоса (Испания) - Каролина Мухова (Чехия).
  • 19:30 мск. Ван Цян (Китай) - Эмма Наварро (США).
Турнирная сетка Уимблдона-2024 (ж)
Календарь Уимблдона-2024 (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android