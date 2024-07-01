Уимблдон-2024, женщины: расписание первого игрового дня

Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартует третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. «Чемпионат» публикует расписание самых интересных матчей первого игрового дня в женском одиночном разряде. Время начала игр приблизительное.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 1 июля. Женщины, первый круг. Матчи с участием российских теннисисток:

13:00 мск. Анастасия Павлюченкова - Тэйлор Таунсенд (США).

15:00 мск. Дарья касаткина - Чжан Шуай (Китай).

16:30 мск. Диана Шнайдер - Каролина Плишкова (Чехия).

17:30 мск. Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания).

18:30 мск. Мирра Андреева - Бренда Фрухвиртова (Чехия).

Другие наиболее заметные матчи первого круга. Женщины, 1 июля: