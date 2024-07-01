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Уимблдон 2024: где смотреть онлайн бесплатно

Касаткина — Чжан Шуай: где смотреть, во сколько начало матча 1-го круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартует третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. В матче первого круга женского одиночного разряда встретятся 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и китаянка Чжан Шуай. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Китая.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport.в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. В прямом эфире видеотрансляцию противостояния Касаткина — Чжан Шуай можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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