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Комментатор Марк Петчи назвал теннис видом спорта с двойными стандартами

Комментатор Марк Петчи назвал теннис видом спорта с двойными стандартами
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Бывший теннисист, комментатор и аналитик Марк Петчи возмущён отношением болельщиков к травме Новака Джоковича. Он заявил, что и у другого спортсмена была такая же проблема в 2021 году, но никто об этом не говорил.

«Фритц выступил на Уимблдоне в 2021 году с теми же проблемами, что и Новак, и мы слышали «сверчков». Однако это показало нам одну вещь: насколько Тейлор Фритц безоговорочно любит теннис (кстати, он и сейчас молодец).

Новак Джокович добивается успеха, и все сходят с ума. Двойные стандарты в этом виде спорта порой просто дикие», — приводит слова Петчи Sportskeeda.

Дело в том, что бывший теннисист возмущён тем, что много болельщиков обеспокоены ситуацией Джоковича, решившего играть на Уимблдоне спустя совсем небольшое время после операции на мениске.

При этом сам Джокович заявлял, что звонил Фритцу и разговаривал с ним по поводу восстановления, тот дал ему несколько советов.

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