ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уимблдон 2024: где смотреть онлайн бесплатно матч Даниила Медведева и Александра Ковачевича

Медведев — Ковачевич: во сколько начало, где смотреть матч первого круга Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартует третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. В матче первого круга мужского одиночного разряда встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 86-й номер рейтинга ATP Александр Ковачевич из США. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и американским теннисистом.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. В прямом эфире видеотрансляцию противостояния Медведев — Ковачевич можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android