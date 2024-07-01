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Медведев — Ковачевич: история личных встреч перед матчем первого круга Уимблдона-2024

Медведев — Ковачевич: история личных встреч перед матчем первого круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартует третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. В матче первого круга мужского одиночного разряда встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 86-й номер рейтинга ATP Александр Ковачевич из США. Встреча начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и американским теннисистом.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Не начался
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Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Это первая встреча между Медведевым и Ковачевичем на турнирах уровня ATP.

Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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