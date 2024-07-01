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Дарья Касаткина — Чжан Шуай: история личных встреч перед матчем 1-го круга Уимблдона-2024

Дарья Касаткина — Чжан Шуай: история личных встреч перед матчем 1-го круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартует третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. В матче первого круга женского одиночного разряда встретятся 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и китаянка Чжан Шуай. Встреча пройдёт на корте №14 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Китая.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

Это первая встреча Касаткиной и Чжан Шуай на турнирах уровня WTA.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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