Сумеют ли Мирра Андреева и Даниил Медведев выйти во второй круг Уимблдона?
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Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартует третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. В первый игровой день свои матчи на турнире проведут пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, который встретится с Александром Ковачевичем из США, и 23-й номер рейтинга WTA россиянка Мирра Андреева. Её соперницей в первом круге будет Бренда Фрухвиртова из Чехии.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 18:30 МСК
88
Бренда Фрухвиртова
Б. Фрухвиртова
Не начался
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23
Мирра Андреева
М. Андреева
«Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: «Сумеют ли Мирра Андреева и Даниил Медведев выйти во второй круг Уимблдона?»
Уимблдонский турнир пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас, в женском — чешская теннисистка Маркета Вондроушова.
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