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Сумеют ли Мирра Андреева и Даниил Медведев выйти во второй круг Уимблдона?

Сумеют ли Мирра Андреева и Даниил Медведев выйти во второй круг Уимблдона?
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Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартует третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. В первый игровой день свои матчи на турнире проведут пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, который встретится с Александром Ковачевичем из США, и 23-й номер рейтинга WTA россиянка Мирра Андреева. Её соперницей в первом круге будет Бренда Фрухвиртова из Чехии.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Бренда Фрухвиртова
88
Чехия
Бренда Фрухвиртова
Б. Фрухвиртова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
23
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: «Сумеют ли Мирра Андреева и Даниил Медведев выйти во второй круг Уимблдона?»

Уимблдонский турнир пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас, в женском — чешская теннисистка Маркета Вондроушова.

Турнирная сетка Уимблдона-2024 (м)
Календарь Уимблдона-2024 (м)
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