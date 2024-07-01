Сумеют ли Мирра Андреева и Даниил Медведев выйти во второй круг Уимблдона?

Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартует третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. В первый игровой день свои матчи на турнире проведут пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, который встретится с Александром Ковачевичем из США, и 23-й номер рейтинга WTA россиянка Мирра Андреева. Её соперницей в первом круге будет Бренда Фрухвиртова из Чехии.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: «Сумеют ли Мирра Андреева и Даниил Медведев выйти во второй круг Уимблдона?»

Уимблдонский турнир пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас, в женском — чешская теннисистка Маркета Вондроушова.