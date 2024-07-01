Циципас рассказал, как развиваются отношения с Бадосой после кратковременного расставания

11-я ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как их пара с Паулой Бадосой решает вопросы в отношениях и проводит время вместе.

«Это вроде как хорошо сбалансировано, я бы сказал. Мы говорим о теннисе, как обычно — я имею в виду, что это наша работа в конце дня.

Но у нас есть и другие интересы вдали от тенниса, и это держит нас в здравом уме. У нас есть другие вещи, которые я бы попробовал делать вместе, или другие мероприятия, которые развлекают нас и заставляют чувствовать себя как союз, когда мы вдали от теннисных кортов», — приводит слова Циципаса Express.

Теннисист рассказал, что во время кратковременного отпуска они с возлюбленной ездили в гончарную мастерскую, хотя раньше подобным никогда не занимались.

Напомним, в начале мая Бадоса в своих социальных сетях сообщила, что они больше не вместе, однако уже спустя пару недель их вновь увидели друг с другом. Позже они рассказали о воссоединении, договорившись, что по-новому подойдут к выстраиванию взаимоотношений.