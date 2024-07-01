Екатерина Александрова снялась с Уимблдона

Российская теннисистка, 22-я ракетка мира Екатерина Александрова снялась с Уимболдона, который стартовал сегодня, 1 июля в Лондоне (Великобритания).

Причиной снятия стала болезнь. Теперь её соперница по первому кругу, британская теннисистка Эмма Радукану, встретится с лаки-лузером Ренатой Сарасуа.

Напомним, Александрова в этом году не завоевала ни одного чемпионства. Какой именно недуг заставил её отказаться от участия в травяном турнире «Большого шлема» пока неизвестно.

Сезон 2024 также не самый удачный в карьере Александровой — трижды она добиралась до этапа полуфинала разных турниров, однако нигде так не смогла одержать победу. Единственный раз за сезон она вышла в финал турнира в австрийском Линце, но и там её одолела Елена Остапенко.