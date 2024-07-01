Искусственный интеллект определил фаворита Уимблдона-2024

Спортивная компания с искусственным интеллектом Stats Perform назвала главного претендента на победу на Уимблдоне-2024. Вероятность завоевания титула итальянским теннисистом первой ракеткой мира Янником Синнером оценивается искусственным интеллектом в 17%.

Топ-3 претендента на победу на Уимблдоне по версии искусственного интеллекта Stats Perform:

Янник Синнер (1-я ракетка мира, Италия) - 17%. Карлос Алькарас (3, Испания) - 12%. Новак Джокович (2, Сербия) — 8%.

Уимблдон-2024 в мужском одиночном разряде пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.