Саккари одолела Кесслер в первом круге Уимблдона
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Сегодня, 1 июля, состоялся стартовый матч Уимблдона-2024 в Лондоне (Великобритания). На корте встретились греческая теннисистка, девятая ракетка мира Мария Саккари и 119-я ракетка мира из США Маккартни Кесслер. В двух сетах со счётом 6:3, 6:1 победу одержала Саккари.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 13:05 МСК
119
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|1
|
|6
9
Мария Саккари
М. Саккари
Матч продолжался 1 час 11 минут. Саккари сделала пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Её соперница Кесслер смогла сделать два эйса, допустила также две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта.
Напомним, ранее теннисистки не встречались на корте. Теперь Саккари предстоит встретиться с Аранчей Рус или Юань Юэ.
Уимблдон продлится до 14 июля. Действующей чемпионкой является Маркета Вондроушова.
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