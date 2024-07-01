Искусственный интеллект оценил шансы Даниила Медведева на победу на Уимблдоне-2024

Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартует третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. Спортивная компания с искусственным интеллектом Stats Perform оценила шансы пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на победу на Уимблдоне-2024.

Вероятность победы россиянина на Уимблдонском турнире оценивается искусственным интеллектом в 4%. Такой же показатель у немецкого теннисиста четвёртой ракетки мира Александра Зверева. Главным фаворитом по версии искусственного интеллекта является первый номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер (17%). Вторым и третьим идут Карлос Алькарас (12%) и Новак Джокович (8%).

Сегодня, 1 июля, Даниил Медведев проведёт свой первый матч на Уимблдоне-2024 с американцем Александром Ковачевичем (86-й номер рейтинга ATP).