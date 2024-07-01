Экс первая ракетка мира рассказал, что встречался с принцессой Дианой

Сербский теннисист, бывшая первая ракетка мира Слободан Живоинович рассказал, что встречался с принцессой Дианой до того, как она развелась с Чарльзом, нынешним королём Великобритании.

«В нашем первом разговоре она спросила меня, являюсь ли я теннисистом с самой быстрой подачей, и я сказал «да». Вскоре после этого мы начали встречаться. Она была чудесной женщиной. С ней я мог говорить обо всём, и даже простые вещи становились увлекательными. Теперь, когда её больше нет с нами, я не хочу говорить об этом подробно.

Могу сказать, что это здорово, когда кто-то вроде неё приходит посмотреть матч и поддерживает тебя. Никогда раньше со мной не случалось, чтобы кто-то из королевской семьи приходил поддержать меня», — приводит слова Живоиновича OK.

Известно, что принцесса Уэльская любила посещать теннисные матчи, по словам сербского теннисиста, они познакомились на одном из них в 1987 году.