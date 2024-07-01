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Пресс-служба Уимблдона включила Мирру Андрееву в топ-5 игроков для наблюдения на турнире

Пресс-служба Уимблдона включила Мирру Андрееву в топ-5 игроков для наблюдения на турнире
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Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартовал третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. Пресс-служба турнира выделила пять теннисистов, которым стоит уделить пристальное внимание. В список попала российская теннисистка 23-я ракетка мира Мирра Андреева.

Топ-5 игроков, которым следует уделить внимание на Уимблдоне-2024:

  1. Карлос Алькарас (Испания).
  2. Наоми Осака (Япония).
  3. Мирра Андреева (Россия).
  4. Томми Пол (США).
  5. Эмма Радукану (Великобритания).

Третья ракетка мира Карлос Алькарас является действующим чемпионом Уимблдонского турнира. Наоми Осака — двукратная победительница US Open (2018, 2020). 17-летняя Мирра Андреев блеснула в этом году на «Ролан Гаррос» — 2024, впервые в карьере дойдя до полуфинала турнира «Большого шлема». Томми Пол недавно выиграл предуимблдонский травяной турнир категории ATP-500 в Лондоне. Эмма Радукану — чемпионка US Open — 2021, на прошлой неделе британская теннисистка вышла в четвертьфинал домашнего турнира в Истбурне, уступив там будущей победительнице россиянке Дарье Касаткиной.

Турнирная сетка Уимблдона-2024 (ж)
Календарь Уимблдона-2024 (ж)
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