Пресс-служба Уимблдона включила Мирру Андрееву в топ-5 игроков для наблюдения на турнире

Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартовал третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. Пресс-служба турнира выделила пять теннисистов, которым стоит уделить пристальное внимание. В список попала российская теннисистка 23-я ракетка мира Мирра Андреева.

Топ-5 игроков, которым следует уделить внимание на Уимблдоне-2024:

Карлос Алькарас (Испания). Наоми Осака (Япония). Мирра Андреева (Россия). Томми Пол (США). Эмма Радукану (Великобритания).

Третья ракетка мира Карлос Алькарас является действующим чемпионом Уимблдонского турнира. Наоми Осака — двукратная победительница US Open (2018, 2020). 17-летняя Мирра Андреев блеснула в этом году на «Ролан Гаррос» — 2024, впервые в карьере дойдя до полуфинала турнира «Большого шлема». Томми Пол недавно выиграл предуимблдонский травяной турнир категории ATP-500 в Лондоне. Эмма Радукану — чемпионка US Open — 2021, на прошлой неделе британская теннисистка вышла в четвертьфинал домашнего турнира в Истбурне, уступив там будущей победительнице россиянке Дарье Касаткиной.