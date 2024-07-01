Экс-россиянка Варвара Грачёва уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024

70-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, вышла во второй круг Уимблдона-2024. В первом раунде она со счётом 6:3, 6:1 обыграла украинку Лесю Цуренко (59-я в рейтинге WTA).

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Грачёва ни разу не подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету украинской теннисистки шесть двойных ошибок и единственный брейк-пойнт, который она реализовала. Спортсменка не сделала ни одного эйса.

В 1/32 финала уимблдонского турнира Грачёва сыграет с победительницей встречи между 27-й ракеткой мира ещё одной представительницей Украины Даяной Ястремской и аргентинкой Надией Подороска.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.