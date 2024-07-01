ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс-россиянка Варвара Грачёва уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024

Экс-россиянка Варвара Грачёва уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

70-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, вышла во второй круг Уимблдона-2024. В первом раунде она со счётом 6:3, 6:1 обыграла украинку Лесю Цуренко (59-я в рейтинге WTA).

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
Леся Цуренко
59
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Варвара Грачёва
70
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Грачёва ни разу не подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету украинской теннисистки шесть двойных ошибок и единственный брейк-пойнт, который она реализовала. Спортсменка не сделала ни одного эйса.

В 1/32 финала уимблдонского турнира Грачёва сыграет с победительницей встречи между 27-й ракеткой мира ещё одной представительницей Украины Даяной Ястремской и аргентинкой Надией Подороска.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android