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Даниил Медведев в дуэте с Демолинером примет участие в парном турнире на Уимблдоне-2024

Даниил Медведев в дуэте с Демолинером примет участие в парном турнире на Уимблдоне-2024
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Российский теннисист пятая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев в дуэте с Марсело Демолинером из Бразилии выступит в парном мужском разряде Уимблдона-2024. Это стало возможным после снятия с турнира испанской пары Роберто Карбальес-Баэна/Пабло Карреньо-Буста из-за травмы ноги у второго теннисиста.

Соперниками российско-бразильского дуэта в первом круге парного турнира будут Гонсало Эскобар из Эквадора и казахстанец Александр Недовесов.

Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующими победителями мужских парных соревнований являются Весли Колхоф из Нидерландов и Нил Скупски из Великобритании, в прошлогоднем финале обыгравшие испано-аргентинский дуэт Марсель Гранольерс/Орасио Себальос.

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