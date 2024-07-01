Даниил Медведев в дуэте с Демолинером примет участие в парном турнире на Уимблдоне-2024

Российский теннисист пятая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев в дуэте с Марсело Демолинером из Бразилии выступит в парном мужском разряде Уимблдона-2024. Это стало возможным после снятия с турнира испанской пары Роберто Карбальес-Баэна/Пабло Карреньо-Буста из-за травмы ноги у второго теннисиста.

Соперниками российско-бразильского дуэта в первом круге парного турнира будут Гонсало Эскобар из Эквадора и казахстанец Александр Недовесов.

Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующими победителями мужских парных соревнований являются Весли Колхоф из Нидерландов и Нил Скупски из Великобритании, в прошлогоднем финале обыгравшие испано-аргентинский дуэт Марсель Гранольерс/Орасио Себальос.