Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на Уимблдоне-2024, обыграв американку Таунсенд

Чемпионка Олимпиады-2020 в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Уимблдона-2024. В первом раунде она обыграла 76-ю ракетку мира американку Тэйлор Таунсенд со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
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Встреча Павлюченковой с Таунсенд продолжалась 1 час 33 минуты. Россиянка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету теннисистки из США четыре эйса, одна двойная ошибка и единственный выигранный брейк-пойнт из восьми.
Следующей соперницей россиянки на Уимблдонском турнире будет 61-я ракетка мира китаянка Чжу Линь, в матче первого круга обыгравшая представительницу Румынии Ирину Бегу — 6:0, 6:4.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
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