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Эрика Андреева сыграет в основной сетке Уимблдона-2024 после отказа Арины Соболенко

Эрика Андреева сыграет в основной сетке Уимблдона-2024 после отказа Арины Соболенко
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101-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева пробилась в основную сетку женского одиночного разряда на Уимблдоне-2024 после того, как с турнира снялась Арина Соболенко из Беларуси.

Ранее стало известно, что третья ракетка мира Соболенко отказалась от участия в Уимблдонском турнире из-за травмы плеча. Ранее она испытала проблемы с плечом во время матча с Анной Калинской на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине.

Эрика Андреева участвовала в предварительном этапе Уимблдонского турнира, проиграв в финале квалификации британской теннисистке Сонай Картал (295-я ракетка мира) — 3:6, 1:6.

В первом круге основной сетки Уимблдона Эрика сыграет с американкой Эминой Бектас, с которой должна была встретиться Соболенко.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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