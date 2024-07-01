Арина Соболенко высказалась по поводу своего снятия с Уимблдона-2024

Третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала своё снятие с Уимблдона-2024 из-за травмы плеча.

«С глубоким сожалением вынуждена сообщить всем, что я не смогу играть на Уимблдоне. Изо всех сил старалась быть готовой к турниру, но сегодня на тренировке моя команда объяснила, что игра только усугубит ситуацию. Этот турнир так много значит для меня, и я обещаю, что вернусь сюда более сильной в следующем году», — написала Соболенко в своём аккаунте в соцсетях.

Напомним, вместо белорусской теннисистки на Уимблдоне-2024 выступит 20-летняя россиянка Эрика Андреева, не сумевшая пробиться в основную сетку через квалификацию. В первом круге она сыграет с американкой Эминой Бектас.