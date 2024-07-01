ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко высказалась по поводу своего снятия с Уимблдона-2024

Арина Соболенко высказалась по поводу своего снятия с Уимблдона-2024
Комментарии

Третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала своё снятие с Уимблдона-2024 из-за травмы плеча.

«С глубоким сожалением вынуждена сообщить всем, что я не смогу играть на Уимблдоне. Изо всех сил старалась быть готовой к турниру, но сегодня на тренировке моя команда объяснила, что игра только усугубит ситуацию. Этот турнир так много значит для меня, и я обещаю, что вернусь сюда более сильной в следующем году», — написала Соболенко в своём аккаунте в соцсетях.

Напомним, вместо белорусской теннисистки на Уимблдоне-2024 выступит 20-летняя россиянка Эрика Андреева, не сумевшая пробиться в основную сетку через квалификацию. В первом круге она сыграет с американкой Эминой Бектас.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android