Бывший теннисист Тим Хенмэн высказал предположения, кто может забрать титул Уимблдона

Бывший теннисист и экс первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн сделал собственный прогноз по поводу того, кто может забрать титул Уимблдона среди мужчин и среди женщин.

«То, как играет Алькарас, его навыки, возможности, которые у него есть в 21 год. Добавьте к этому его атлетические способности, то, как он двигается на любом корте, не говоря уже о травяном, и его способность находить решения в самые трудные моменты невероятна. Он выиграл три турнира «Большого шлема» на трёх разных покрытиях.

Будет интересно посмотреть, как сыграет Осака, потому что я считаю, что её выступление в Париже на, возможно, её наименее любимом покрытии против Свёнтек было невероятно хорошим, и она дошла до матч-пойнта», — приводит слова Хенмэна Inews.

Ранее Хенмэн также отдавал в своих прогнозах предпочтение именно Алькарасу.

Напомним, действующей чемпионкой среди женщин является Маркета Вондроушова, а среди мужчин – Карлос Алькарас. В случае если победа останется за испанцем и в этот раз, он сможет защитить титул. Уимблдон продлится с 1 по 14 июля. Екатерина Александрова и Арина Соболенко уже снялись с Уимблдона перед стартовыми матчами.