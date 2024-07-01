Медведев — Ковачевич: россиянин выиграл первый сет в матче 1-го круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартовал третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. В матче первого круга мужского одиночного разряда встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 86-й номер рейтинга ATP Александр Ковачевич из США. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и американским теннисистами.
Медведев взял первую подачу соперника и довёл первый сет до победы — 6:3.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:10 МСК
88
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|
|4
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Это первая встреча между Медведевым и Ковачевичем на турнирах уровня ATP.
Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
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