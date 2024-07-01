Дарья Касаткина — Чжан Шуай: россиянка повела по сетам в матче 1-го круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартовал третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. В матче первого круга женского одиночного разряда встречаются 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Китая Чжан Шуай (680-й номер рейтинга WTA). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Китая.
Россиянка выиграла первый сет со счётом 6:3.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:15 МСК
12
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|2
|
|0
680
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Это первая встреча Касаткиной и Чжан Шуай на турнирах уровня WTA.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
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