Дарья Касаткина — Чжан Шуай: россиянка повела по сетам в матче 1-го круга Уимблдона-2024

Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартовал третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. В матче первого круга женского одиночного разряда встречаются 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Китая Чжан Шуай (680-й номер рейтинга WTA). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Китая.

Россиянка выиграла первый сет со счётом 6:3.

Это первая встреча Касаткиной и Чжан Шуай на турнирах уровня WTA.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.