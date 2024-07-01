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Медведев — Ковачевич: россиянин взял второй сет в матче первого круга Уимблдона-2024

В эти минуты проходит матч первого круга мужского одиночного разряда Уимблдона-2024, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 86-й номер рейтинга ATP Александр Ковачевич из США. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и американским теннисистами.

Во втором сете россиянин при счёте 3:3 взял подачу соперника и довёл партию до победы — 6:4. Первый сет также остался за Медведевым — 6:3.

Это первая встреча между Медведевым и Ковачевичем на турнирах уровня ATP.

Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.