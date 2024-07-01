Медведев — Ковачевич: россиянин взял второй сет в матче первого круга Уимблдона-2024
Поделиться
В эти минуты проходит матч первого круга мужского одиночного разряда Уимблдона-2024, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 86-й номер рейтинга ATP Александр Ковачевич из США. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и американским теннисистами.
Во втором сете россиянин при счёте 3:3 взял подачу соперника и довёл партию до победы — 6:4. Первый сет также остался за Медведевым — 6:3.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:10 МСК
88
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|2
|
|6
|6
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Это первая встреча между Медведевым и Ковачевичем на турнирах уровня ATP.
Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
Комментарии
- 1 июля 2024
-
17:41
-
17:35
-
17:27
-
17:19
-
17:14
-
16:58
-
16:56
-
16:47
-
16:32
-
16:24
-
16:23
-
16:14
-
16:10
-
15:59
-
15:46
-
15:34
-
15:06
-
14:54
-
14:43
-
14:39
-
14:19
-
14:10
-
13:52
-
13:30
-
13:29
-
13:17
-
12:43
-
12:30
-
12:21
-
12:18
-
12:00
-
12:00
-
11:30
-
11:30
-
11:00