«Невероятно грустная новость». Португальский журналист — о снятии Соболенко

Португальский журналист Жозе Моргаду на своей странице в социальных сетях выразил печаль по поводу снятия белорусской теннисистки, третьей ракетки мира Арины Соболенко с Уимблдона.

«Невероятно грустные новости: третья ракетка Арина Соболенко, двукратная полуфиналистка, снимается с Уимблдона из-за травмы плеча. Нижняя часть женской сетки теперь открыта. Эрика Андреева приглашена вместо неё».

Теперь российская теннисистка Эрика Андреева сыграет с Эминой Бектас из США в первом круге.

Напомним, сегодня, 1 июля, также снялась с Уимблдона Екатерина Александрова. Известно, что это произошло из-за болезни, но подробности не сообщаются.

Свой прогноз на Уимблдон, который проходит с 1 по 14 июля, уже сделал бывшая четвёртая ракетка мира Тим Хенмэн.