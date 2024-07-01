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«Невероятно грустная новость». Португальский журналист — о снятии Соболенко

«Невероятно грустная новость». Португальский журналист — о снятии Соболенко
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Португальский журналист Жозе Моргаду на своей странице в социальных сетях выразил печаль по поводу снятия белорусской теннисистки, третьей ракетки мира Арины Соболенко с Уимблдона.

«Невероятно грустные новости: третья ракетка Арина Соболенко, двукратная полуфиналистка, снимается с Уимблдона из-за травмы плеча. Нижняя часть женской сетки теперь открыта. Эрика Андреева приглашена вместо неё».

Теперь российская теннисистка Эрика Андреева сыграет с Эминой Бектас из США в первом круге.

Напомним, сегодня, 1 июля, также снялась с Уимблдона Екатерина Александрова. Известно, что это произошло из-за болезни, но подробности не сообщаются.

Свой прогноз на Уимблдон, который проходит с 1 по 14 июля, уже сделал бывшая четвёртая ракетка мира Тим Хенмэн.

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