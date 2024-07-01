Григор Димитров в трёх сетах обыграл Лайовича на старте Уимблдона-2024

Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартовал третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. 10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг турнира в Великобритании. В первом круге он в трёх сетах обыграл Душана Лайовича из Сербии, занимающего 56-е место в рейтинге ATP — 6:3, 6:4, 7:5.

Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут. Димитров показал 100-процентную реализацию брейк-пойнтов (четыре из четырёх), допустил две двойные ошибки и выполнил 16 эйсов. Лайович три раза подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.

Во втором круге болгарин сыграет с китайским теннисистом 91-м номером рейтинга ATP Цзюнчэн Шаном.