Григор Димитров в трёх сетах обыграл Лайовича на старте Уимблдона-2024
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Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартовал третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. 10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг турнира в Великобритании. В первом круге он в трёх сетах обыграл Душана Лайовича из Сербии, занимающего 56-е место в рейтинге ATP — 6:3, 6:4, 7:5.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
10
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
3 : 0
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56
Душан Лайович
Д. Лайович
Спортсмены провели на корте 1 час 45 минут. Димитров показал 100-процентную реализацию брейк-пойнтов (четыре из четырёх), допустил две двойные ошибки и выполнил 16 эйсов. Лайович три раза подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.
Во втором круге болгарин сыграет с китайским теннисистом 91-м номером рейтинга ATP Цзюнчэн Шаном.
Комментарии
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