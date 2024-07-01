Дарья Касаткина начала Уимблдон-2024 с разгромной победы над китаянкой Чжан Шуай

Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартовал третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. Завершился матч первого круга женского одиночного разряда, в котором встречались 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Китая Чжан Шуай (680-й номер рейтинга WTA).
Россиянка одержала уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:0.
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Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут.Россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из семи (71%), допустила пять двойных ошибок и выполнила три эйса. Чжан Шуай один раз подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и заработала три брейк-пойнта, из которых один реализовала.
Следующей соперницей Касаткиной на Уимблдонском турнире станет победительница встречи между Тамарой Корпач из Германии и британкой Юрико Миядзаки.
- 1 июля 2024
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