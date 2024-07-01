Даниил Медведев уверенно обыграл Ковачевича в первом круге Уимблдона-2024, сделав 16 эйсов

Завершился матч первого круга мужского одиночного разряда Уимблдона-2024, в котором встречались пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 86-й номер рейтинга ATP Александр Ковачевич из США. Россиянин одержал уверенную победу в трёх сетах — 6:3, 6:4, 6:2.
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Спортсмены провели на корте 1 час 48 минут. Россиянин реализовал четыре брейк-пойнта из восьми (50%), допустил четыре двойные ошибки и выполнил 16 эйсов. Ковачевич девять раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.
Следующим соперником Медведева на Уимблдонском турнире станет победитель встречи между двумя французскими теннисистами 102-й ракеткой мира Александром Мюллером и пробившимся в основной турнир через квалификацию Юго Гастоном.
- 1 июля 2024
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