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Даниил Медведев уверенно обыграл Ковачевича в первом круге Уимблдона-2024, сделав 16 эйсов

Даниил Медведев уверенно обыграл Ковачевича в первом круге Уимблдона-2024, сделав 16 эйсов
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Завершился матч первого круга мужского одиночного разряда Уимблдона-2024, в котором встречались пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 86-й номер рейтинга ATP Александр Ковачевич из США. Россиянин одержал уверенную победу в трёх сетах — 6:3, 6:4, 6:2.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:10 МСК
Александр Ковачевич
88
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Спортсмены провели на корте 1 час 48 минут. Россиянин реализовал четыре брейк-пойнта из восьми (50%), допустил четыре двойные ошибки и выполнил 16 эйсов. Ковачевич девять раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Следующим соперником Медведева на Уимблдонском турнире станет победитель встречи между двумя французскими теннисистами 102-й ракеткой мира Александром Мюллером и пробившимся в основной турнир через квалификацию Юго Гастоном.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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