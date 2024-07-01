Каспер Рууд прокомментировал победу над Алексом Болтом в первом круге Уимблдона

Норвежский теннисист, восьмая ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал победу в первом круге Уимблдона в Лондоне (Великобритания), заявив, что хочет победить, даже несмотря на то, что знает, что у него не лучшая подготовка к травяным покрытиям.

«Самый нервный для меня — это сезон кортов с травяным покрытием. Я принимаю всё таким, какое оно есть. Конечно, я хочу совершенствоваться и стать лучшим игроком на траве в своей карьере, но я также должен быть реалистом. Знаю, что на грунте мои шансы выше. Это довольно приятно. Я могу играть с опущенными плечами, без особого давления и ожиданий от себя. Но я выхожу на корт, потому что хочу победить», — приводит слова Рууда пресс-служба Уимблдона.

Напомним, Рууд сегодня, 1 июля, обыграл австралийца Болта в трёх сетах подряд. Первый сет соперник смог перевести в тай-брейк, но и там он не смог отыграться.