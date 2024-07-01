Шамиль Тарпищев сообщил о проблеме с допуском теннисистов на ОИ

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что сохраняются трудности по допуску российских теннисистов на Олимпиаду, а всего в России только семь федераций, у которых есть спортсмены, собирающиеся выступать в Париже.

«Наши теннисисты выиграли в этом году 310 международных турниров, это на 13 больше, чем за этот период в прошлом году. Важно, что нам удалось решить проблемы участия в Уимблдонском турнире, навязанные организаторами. Сохраняются некоторые проблемы по допуску к Олимпийским играм, но о них чуть позже», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Напомним, недавно МОК дополнил список россиян, которые могут выступать на Олимпиаде в Париже. В нём оказалось только два российских спортсмена.