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Стэн Вавринка прошёл во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Брума

Стэн Вавринка прошёл во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Брума
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95-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка прошел во второй круг мужского одиночного разряда Уимблдона-2024. В трёх сетах он обыграл 248-ю ракетку мира британского теннисиста Чарльза Брума со счётом 6:3, 7:5, 6:4.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:20 МСК
Стэн Вавринка
95
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
3 		5 4
             
Чарльз Брум
248
Великобритания
Чарльз Брум
Ч. Брум

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. В её рамках Вавринка 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Брума шесть эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Вавринка сыграет с победителем матча Гаэль Монфис — Адриан Маннарино. Напомним, Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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