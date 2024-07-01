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Шаповалов в трёх сетах обыграл Харри и вышел по второй круг Уимблдона — 2024

Шаповалов в трёх сетах обыграл Харри и вышел по второй круг Уимблдона — 2024
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121-я ракетка мира Денис Шаповалов вышел во второй круг Уимблдона — 2024, обыграв 20-ю ракетку мира Николаса Харри из Чили со счётом 6:1, 7:5, 6:4.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
Николас Харри
20
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		5 4
6 		7 6
             
Денис Шаповалов
121
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. В её рамках Шаповалов девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал брейк-пойнта из 10. На счету Харри пять эйсов, три двойные ошибки и не реазиловал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

В следующем этапе Шаповалов встретится с победителем матча Даниэль Альтмайер — Артур Фери. Напомним, Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Календарь Уимблдона - 2024
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