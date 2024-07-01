Янчук: Ковачевич — не тот соперник, на котором проверяется мастерство Медведева

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что для пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева 88-я ракетка мира американский теннисист Александр Ковачевич не является соперником.

«Ковачевич — не тот соперник, на котором проверяется мастерство. Даня его спокойно обыграл. Так и должно быть. Медведев играл с запасом, успевал на все удары. Чувствовался запас прочности Медведева. Дальше же будут испытания. Пока нельзя сказать, что ожидать от Медведева», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 1 июля, Данил Медведев в первом круге Уимблдона — 2024 в трёх сетах обыграл Ковачевича со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.