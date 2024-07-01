Паолини в двух сетах обыграла Соррибес-Тормо и вышла во второй круг Уимблдона — 2024

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини вышла во второй круг на Уимблдоне — 2024, в двух сетах обыграв 55-ю ракетку мира испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо со счётом 7:5, 6:3.
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Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Паолини один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Соррибес-Тормо ни одного эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
В следующем круге Паолини встретится с 80-й ракеткой мира бельгийской теннисисткой Гретье Миннен. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
- 1 июля 2024
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