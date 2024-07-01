Павел Котов уступил Джордану Томпсону в первом круге Уимблдона, ведя со счётом 2-0
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Российский теннисист Павел Котов завершил своё выступление на Уимблдоне, уступив в первом круге представителю Австралии Джордану Томпсону в пяти сетах — 7:5, 7:5, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 13:10 МСК
53
Павел Котов
П. Котов
Окончен
2 : 3
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40
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Продолжительность встречи составила 4 часа 7 минут. За это время Котов сделал 11 подач навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал все три своих брейк-пойнта. На счету Томпсона 13 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 18.
В следующем круге Томпсон встретится с Брэндоном Накасимой (США).
Напомним, Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
Комментарии
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