Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге Уимблдона-2024 в матче с 86-м номером рейтинга ATP Александром Ковачевичем из США.

«Это был великолепный матч. Я по-прежнему ещё ни разу не проиграл на Корте 1. Надеюсь, что ещё много матчей проведу на этом корте. Я здесь выиграл девять или десять матчей и ни разу не проиграл. Говорил это в прошлом году перед полуфиналом, что, к несчастью, пришлось сыграть на Центральном корте, и я проиграл», — сказал Медведев в интервью на корте.

Напомним, следующим соперником Медведева на Уимблдонском турнире станет победитель встречи между двумя французскими теннисистами 102-й ракеткой мира Александром Мюллером и пробившимся в основной турнир через квалификацию Юго Гастоном.

Напомним, Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.