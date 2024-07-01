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Стало известно, за кого болеет Дэвид Бекхэм на Уимблдоне

Стало известно, за кого болеет Дэвид Бекхэм на Уимблдоне
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о том, что он поддерживает представительницу Великобритании Эмму Радукану, а также испанца Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2024.

Напомним, Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Ранее третья ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас рассказал о своих взаимоотношениях с близкими родственниками.

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